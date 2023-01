Spitzenkandidatin Bettina Jarasch Eine Grüne fürs Rote Rathaus

Jarasch, 54 Jahre alt, gebürtige Augsburgerin, will die Berlinerinnen und Berliner da packen, wo sie mit am meisten geärgert werden: durch Mängel, Langsamkeit, Unwillen und überbordende Bürokratie in der öffentlichen Verwaltung des Stadtstaates mit seinen mittlerweile rund 3,7 Millionen Einwohnern. In Berlin funktionieren viele Dinge nicht, die in anderen Bundesländern zumindest einigermaßen laufen. Jarasch sagt denn auch, sie werde als Regierende Bürgermeisterin für eine „funktionierende Stadt“ arbeiten und dafür sorgen, dass die Menschen „nicht von Pontius zu Pilatus laufen“ müssten, wenn sie ein Anliegen hätten. Ein Termin bei einem Bürgeramt oder bei der Kfz-Zulassungsstelle wird in der „Start-up-Hauptstadt“ längst als Losglück gehandelt. Und schließlich gilt Berlin nicht erst seit dem jüngsten Silvester mit massiven Angriffen gegen Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften als Krawallhauptstadt. Jarasch hält sich bedeckt, wenn sie gefragt wird, ob die Grünen von den Silvester-Gewaltexzessen eventuell eher profitierten als die SPD mit der „Regierenden“ Giffey. Dafür verweist Co-Parteichef Omid Nouripour gerne darauf, dass die Gewalt in der Silvesternacht ausgerechnet in jenem Bezirk ausgebrochen sei, in dem SPD-Kandidatin Giffey einmal Bürgermeisterin war: in Neukölln. Jarasch sagt nun: „Unsere Sicherheitskräfte brauchen für nächstes Jahr ein Konzept, das sie schützt.“ Und bitte „keine Vornamen-Debatte“, spielt sie auf Forderungen der CDU an, die Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit preiszugeben, damit man so sehen könne, wer von den (deutschen) Silvester-Chaoten eventuell Migrationshintergrund habe.