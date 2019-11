US-Außenminister Mike Pompeo in Berlin : Plötzlich gute Freunde

Berlin US-Außenminister Pompeo und die Kanzlerin sind so höflich zueinander wie selten in der Ära Trump. Gut möglich, dass Frankreich und Deutschland aus der Sicht der Vereinigten Staaten wieder die Plätze tauschen.

Vergessen scheint plötzlich, dass Pompeo zuvor ein Jahr lang einen weiten Bogen um Deutschland gemacht hatte, während andere europäische Länder wie Polen, Großbritannien oder Frankreich für die US-Außenpolitik wichtiger waren. Ein Jahr vor der US-Präsidentschaftswahl im November 2020 hat sich die Haltung zu Deutschland in Washington jedoch offenbar gedreht: Nun sieht US-Präsident Donald Trump bei der Lösung der Konflikte in der Ukraine, Syrien oder Afghanistan in den Deutschen wohl doch unverzichtbare Helfer.

Merkel, der das transatlantische Verhältnis stets am Herzen lag, trotz aller Affronts durch Trump, weiß die neue Situation zu nutzen. Sie verspricht Pompeo, „dass Deutschland eine aktive Rolle spielen will, um Probleme zu lösen“. Als Beispiele nennt sie die Konflikte in Afghanistan, Syrien, Libyen und der Ukraine. Ob Deutschland das wirklich leisten kann, ist allerdings umstritten, zumindest, wenn es ums Militärische geht. Die Bundeswehr wäre personell und technisch wohl nur bedingt in der Lage, neue Einsätze zu übernehmen. In der Ukraine und Afghanistan hat Deutschland zweifelsohne eine wichtige Rolle inne.