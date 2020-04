Kommentar : Föderaler Flickenteppich

Berlin Der Ausnahmezustand in der Corona-Krise wird langsam gelockert. Allerdings macht das jede Landesregierung so wie sie es für richtig hält. Das schadet der Solidarität im ganzen Land.

Warum dürfen nun in Sachsen schon kleine Gottesdienste gefeiert werden, aber noch nicht in Nordrhein-Westfalen? Warum öffnen in NRW oder Hessen Einrichtungshäuser und andernorts nicht? Warum gilt für Menschen in Mecklenburg-Vorpommern bald eine Tragepflicht von Mundschutzmasken in Bus und Bahn und Taxi, aber nicht in der Millionen-Metropole Berlin? Es ist Bürgern schwer zu erklären, dass sie etwas nur deshalb nicht dürfen, weil sie in einem bestimmen Bundesland leben, es aber tun könnten, wohnten sie im Nachbarland. Die Ansteckungsgefahr im öffentlichen Nahverkehr ist in der Hauptstadt ja nicht geringer als in Schwerin. Und Lust oder dringenden Bedarf, ein Möbelstück zu kaufen, haben nicht nur Menschen im Rheinland. Und alle Landesregierungen haben den gleichen Druck, dass die Wirtschaft auf Lockerungen drängt, weil viele Betriebe sonst Pleite gehen werden.