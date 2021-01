Beschlüsse der MPK-Konferenz : Die Schulen bleiben geschlossen

Berlin Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin einigen sich nach hartem Ringen auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar. Die Maskenpflicht wird verschärft, Arbeitgeber müssen Homeoffice anbieten.

Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sollen dem Entwurf zufolge nur erlaubt sein, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt bleibt, die Menschen an ihren Plätzen Masken tragen und Zusammenkünfte mit mehr als zehn Personen vorher angemeldet wurden. Singen soll untersagt sein, heißt es im Entwurf.

Die wohl am hitzigsten diskutierten Punkte betrafen die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten bis zum 15. Februar. In dem Beschlusspapier ist der Passus entsprechend in eckige Klammern gesetzt.

Streit wurde außerdem beim Thema Ausgangssperren erwartet. Der Bund will in Ländern, in denen bis zum 15. Februar die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 nicht unterschritten wird, weitere Maßnahmen wie etwa Ausgangsbeschränkungen ermöglichen, um die Infektionszahlen zu drücken. Die SPD-geführten Länder haben diese Passage gestrichen. Der Punkt Ausgangsbeschränkungen könnte also zu längeren Diskussionen führen.