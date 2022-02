Bertelsmann-Studie zu Quote und Gendern : Gleichberechtigung lässt sich nicht verordnen

Bertelsmann-Studie zu Quote und Gendern

Meinung In deutschen Führungsetagen herrscht Skepsis gegenüber verpflichtenden Gender- und Quotenregeln, wie eine neue Studie zeigt. Geschlechtergerechte Sprache erzwingen oder doch alles beim Alten belassen? Es muss einen anderen Weg geben.

Zwanglos Gendern, an dieser Formulierung lässt sich die Misere schon ablesen. Zwanglos, das soll unverbindlich klingen, frei von Verpflichtung und eben gelöst von Zwang – wobei dieser Wortteil doch irgendwie im Fokus steht. Und Gendern, dieser Begriff ist inzwischen zu einem Reizwort geworden, an dem zwei Gegenpole aufeinanderprallen: Befürworter und Gegner der geschlechtergerechten Sprache. Ohne Raum für Zwischentöne.

Zwangloses Gendern, also das als selbstverständlich verinnerlichte Verwenden weiblicher wie männlicher oder auch geschlechtsneutraler Formen, wäre der Idealzustand. Standard ist nach wie vor die männliche Anrede, Ende 2021 erst hat sich das Bundesfrauenministerium gegen Gendern in der Behördensprache entschieden. Sternchen, Binnen-I und Unterstriche seien allgemein nicht verständlich. Aber „mitgemeint“ reicht nicht, um Gleichberechtigung zu fördern – das erreicht man am ehesten durch echte Sichtbarkeit.