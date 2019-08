Bertelsmann-Studie : Skepsis gegenüber Migration ist in Deutschland noch weit verbreitet - insgesamt aber zurückgegangen

Skepsis gegenüber Migration ist in Deutschland noch weit verbreitet - insgesamt aber zurückgegangen

Gütersloh Viele skeptische Einschätzungen, aber auch eine zunehmend pragmatische Sicht auf die Vorteile - so fällt der Blick der Bevölkerung auf Zuwanderung aus. Das zeigt eine Studie zur Willkommenskultur.

In der Bevölkerung ist Skepsis gegenüber Zuwanderung einer Studie zufolge weit verbreitet, hat aber abgenommen. Rund 52 Prozent finden, es gebe zu viel Einwanderung, wie eine am Donnerstag in Gütersloh veröffentlichte repräsentative Befragung von KantarEmnid im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ergab. Und 49 Prozent meinen, Deutschland könne keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen, da die Belastungsgrenze erreicht sei - 2017 hatten das 54 Prozent gesagt. Unverändert 37 Prozent stimmen dagegen der Aussage zu, Deutschland könne und solle mehr Flüchtlinge aufnehmen, weil es humanitär geboten sei. Ostdeutschland blickt skeptischer auf Einwanderung als der Westen.