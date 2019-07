Studie zu Religion und Toleranz : Hälfte der Deutschen nimmt Islam als Bedrohung wahr

Gütersloh Mit Globalisierung und Zuwanderung ist auch die religiöse Vielfalt gewachsen. Dabei zeigt eine Studie: Vorbehalte gegen den Islam sind weit verbreitet. Vor allem dort, wo fast keine Muslime leben.

Der Islam stößt in Deutschland auf breite Vorbehalte: Jeder zweite nimmt ihn als Bedrohung wahr, wie aus einer von der Bertelsmann Stiftung am Donnerstag veröffentlichten Studie auf Basis des repräsentativen „Religionsmonitors“ hervorgeht. Diese Wahrnehmung sei seit einigen Jahren „relativ stabil verwurzelt“, heißt es. Auffällig: In Ostdeutschland, wo wenig Muslime leben, fällt die Skepsis noch stärker aus als im Westen. So wollen der Erhebung nach 30 Prozent im Osten und 16 Prozent im Westen keine Muslime als Nachbarn.