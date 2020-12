Tödliche Schusswaffen : Weseler FDP-Politiker streitet wegen Sportschützen mit Grünen

Wesel In ihrem Grundsatzprogramm fordern die Grünen ein Verbot des Privatbesitzes tödlicher Schusswaffen. Das treffe und verunsichere auch viele Sportschützen, kritisiert der Weseler Bundestagsabgeordnete Reuther.

Mit ihrem neuen Grundsatzprogramm haben die Grünen laut dem FDP-Bundestagsabgeordneten Bernd Reuther Befürchtungen um den privaten Waffenbesitz bei Sportschützen in Deutschland ausgelöst. „Ohne Not wollen die Grünen legale Besitzer von Schusswaffen kriminalisieren und in der Folge enteignen. Für hunderttausende Sport- und Traditionsschützen ist das ein Schlag ins Gesicht“, wirft der FDP-Politiker, der selbst aktiver Schütze am Niederrhein ist, den Grünen vor. In seinem Wahlkreis sei er bereits mehrfach auf diese Forderung im Grundsatzprogramm der Grünen angesprochen worden.