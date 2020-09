Berlins Regierender Bürgermeister Müller : „Das müssen wir in Zukunft besser machen“

Berlin Am Samstag sind zahlreiche Demonstranten auf die Treppen des Reichtagsgebäude vorgedrungen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat beim TV-Talk „Hart, aber fair“ Versäumnisse beim Polizeieinsatz eingeräumt.

Mit Blick auf die Besetzung der Treppen vor dem Parlament von Demonstranten und der zunächst geringen Polizeipräsenz dort sagte der SPD-Politiker am Montagabend in der ARD-Sendung „Hart, aber fair“: „Das müssen wir anders koordinieren. Das müssen wir in Zukunft besser sichern“. Die Berliner Polizei ist für den Außenschutz des Bundestages zuständig. Trotz des Demonstrationsgeschehens mit vielen Orten in der Stadt „muss das trotzdem natürlich anders gesichert werden in Zukunft, gar keine Frage“, räumte Müller ein.