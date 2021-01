Kurz vor Jahresende 2020 : Berliner Unternehmen spendet CDU 500.000 Euro

Berlin Die CDU kann eine erfolgreiche Bilanz bei Spendeneinnahmen im vergangenen Jahr vorweisen. Kurz vor Silvester erhielt die Partei noch einmal 500.000 Euro von einem Berliner Unternehmen, wie aus der Veröffentlichung durch den Bundestag hervorgeht.

Damit flossen im Gesamtjahr 1,6 Millionen Euro durch Großspenden in die Kasse der CDU . Sie lag damit weit vor allen anderen Parteien , die im Vergleich zum Vorjahr zum Teil deutliche Einbrüche verzeichneten.

So musste sich der Koalitionspartner SPD mit einer einzigen Großspende von 50.001 Euro begnügen, 2019 hatten die Sozialdemokraten noch 206.651 Euro eingenommen. 340.000 Euro (2019: 485.000) gingen an die CSU, so dass beide Unionsparteien zusammen im vergangenen Jahr auf 1,94 Millionen Euro kamen. Die FDP nahm 101.001 Euro (2019: 360.000) durch zwei Großspenden ein, die AfD erhielt einmal 100.000 Euro (2019: 0), die Grünen wurden ebenfalls einmal bedacht - mit einer Summe von 51.000 Euro (2019: 335.001). Die Linke ging leer aus.