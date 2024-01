Frust über Olaf Scholz Weshalb die SPD mit ihrem eigenen Kanzler hadert

Als Olaf Scholz am Sonntag bei der Handball-EM in Berlin vom Hallensprecher begrüßt wird, antworten die Zuschauer mit einem Pfeifkonzert. Nie zuvor war ein Bundeskanzler in Umfragen so unbeliebt wie er, die Zustimmungswerte der SPD sind ebenfalls im Keller. Und das sorgt für Rumoren in der Kanzlerpartei. Zwar gab es bei der SPD-Fraktionsklausur am vergangenen Donnerstag keine Pfiffe gegen den Kanzler, als der sich hinter verschlossenen Türen drei Stunden lang den Fragen der SPD-Abgeordneten stellte. Jedoch gab es einen Brandbrief des Abgeordneten Axel Schäfer vorab und Kritik am Kommunikationsstil von Olaf Scholz. Manch einer sehnt sich heimlich einen Kanzler herbei, dessen Videobotschaften auch mal so zünden sollen, wie die des Vizekanzlers Robert Habeck. Der Frust über Scholz hat sich langsam angestaut.