Berliner Notizen : Bushido und Brokkoli mit Sojasoße

Meinung Vier kleine, aber feine ­­Geschichten vom Rande des hektischen Politbetriebs – vom Bundespräsidenten bis Friedrich Merz und von Rappern bis Renate Künast.

Renate Künast, einst grüne Ernährungsministerin, konterte jetzt Markus Söder. Der CSU-Chef hatte in Richtung Ampel angemerkt, man sei „keine Brokkoli-Republik. Die Deutschen sollen auch Fleisch essen dürfen.“ Also sie, spottete Künast, würde Brokkoli immer etwas andünsten und dann Sojasoße dazugeben. „Etwas Paprika und Ingwer ginge auch.“ Das schmecke „top“, so Künast. Söder futtert ebenfalls gerne. In den sozialen Netzwerken postet er oft sein Essen. Meistens Fleisch.