Berliner Republik Weshalb Alice Weidel die Krise kriegt

Bijan Djir-Sarai, FDP-Generalsekretär, verriet kürzlich, dass er sich im Fernsehen den CSU-Parteitag in München angeguckt habe. Da erhielt CSU-Chef Markus Söder bei seiner Wiederwahl ja fast 97 Prozent – was den 100 Prozent von SPD-Mann Martin Schulz im Jahr 2017 gefährlich nahekommt. Bekanntermaßen ging es danach bergab mit Schulz. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zu Djir-Sarai. Er merkte noch an: „Nicht, dass Sie denken, ich hätte ein Freizeitproblem.“ Ja, was denn sonst?