Pro-Palästinenser-Demonstrationen Propaganda auf der Straße

Die Bilder pro-palästinensischer Demos sind Bilder, auf die es derzeit für die Terrororganisation Hamas ankommt. Sie gehen mittels sozialer Netzwerke binnen Minuten um die Welt. Sie sorgen für Mobilisierung. Das sind keine neuen Erkenntnisse. Doch angesichts der vielen Proteste, die in den vergangenen Tagen in Berlin sowie in vielen anderen deutschen und europäischen Städten stattfanden, sollte sich jeder Teilnehmer bewusst sein: Es ist eine Sache, bei einer Demo „Freiheit für Palästina“ zu rufen. Die Hamas zu unterstützen, die auf der Terrorliste der EU steht, ist etwas ganz anderes: nämlich eine Straftat. Und es sind eben vorrangig die radikalislamischen Terroristen und ihre Netzwerke in aller Welt, die von angemeldeten oder spontanen Aufzügen wie am Sonntagabend am Potsdamer Platz mitten in Berlin profitieren.