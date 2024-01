Berliner Republik Das Wahljahr 2024 kann kommen

In Deutschland steht die erste Europawahl im Juni an, die anderen folgen im Herbst. Die Wahlen sind frei und fair. Es ist also genug Zeit, sich darauf vorzubereiten und nicht dauernd Schreckensszenarien zu verbreiten, was alles passieren könnte. Sondern den Umfragen auf den Grund zu gehen, den Wählern zuzuhören und Sorgen und Ängste ernst zu nehmen. Dabei setzt die Verfassung in Deutschland klare Leitplanken. Neonazis wird man kaum mehr belehren können, aber das ist nur ein kleiner Teil. Diejenigen, die sich auf eine Art Protestwahl einrichten, geht es um anderes: Die Deutschen, das zeigen die Umfragen, machen sich Sorgen um die Inflation, die Folgen der Migration und den Wirtschaftsstandort. Keine Unmöglichkeit, in Bund und Ländern hier Verbesserungen umzusetzen in den nächsten Monaten. Dafür zu werben, was gut läuft in diesem Land.