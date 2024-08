Berliner Republik Urlaub ist jetzt das falsche Signal für die Ampel-Spitzen

Das Berliner Regierungsviertel ist in diesen Wochen so ruhig wie sonst nur an Weihnachten. Doch die äußerliche Ruhe täuscht. Wer in den Parteien, Fraktionen oder dem Regierungsapparat auf erholsame Wochen bis September gehofft haben sollte, wird in diesem Jahr oftmals enttäuscht sein. Denn die vielfältigen politischen Krisen machen keine Sommerpause. Ob es die immer neuen Eskalationen im Nahen Osten sind, die schlechten Wirtschaftsdaten mit immer neuen Ankündigungen von Stellenstreichungen und Abwanderungen von Konzernen oder der abermalige Haushaltsstreit – die Bundesregierung kommt nicht runter, die Spitzen der Ampelkoalition erst recht nicht. Dabei sind Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) gerade eigentlich im Urlaubsmodus, und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will das noch sein, nachdem er in mehreren Sommerinterviews den Ampel-Zoff um den Etatentwurf für das kommende Jahr weiter angeheizt hat.