Fußball im Ruhrgebiet SPD-Ausflug ins Westfalenstadion

Wenn die Bundespolitik sich des Fußballs annimmt, geht es oft um die Nationalmannschaft. Um Kritik an Katar etwa, wo zuletzt die Weltmeisterschaft stattfand. Eher außergewöhnlich sind hingegen Termine der Bundespolitik in deutschen Fußballstadien. So gesehen war die Klausur der Landesgruppen von NRW und Niedersachsen in der SPD-Bundestagsfraktion ein seltenes Schauspiel, fand sie doch am Wochenende in einem Saal im Dortmunder Westfalenstadion statt. Noch immer zählen die Sozialdemokraten Dortmund zu einer ihrer „Herzkammern“. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird die Heimat des BVB von der SPD regiert. Also ein durchaus passender Ort für das Treffen der mächtigsten beiden Landesgruppen, ohne die in der SPD-Fraktion – der wichtigsten parlamentarischen Stütze des Bundeskanzlers – nichts gehen würde.