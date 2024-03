Ehemalige RAF-Terroristin in Haft Demonstrationen für Klette - geht’s noch?

An diesem Sonntag demonstrierten im niedersächsischen Vechta etwa 35 Menschen für Solidarität mit Klette. In Köln wurde am Montagmorgen der komplette Eingangsbereich des Justizgebäudes mit rosa Farbe besprüht. Daneben prangt die Forderung: „Freiheit für Daniela“ mit Hammer und Sichel, Symbol des Kommunismus.