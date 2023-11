Berliner Republik Ins Stadion mit Erdogan

Logisch, dass auch Angela Merkel im Sommer 2006 die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland besuchen würde. Dass sie so enthusiastisch auf der Tribüne mitjubeln würde, war dann doch überraschend. Die Fotos, die mit ihr und dem Team acht Jahre später in Brasilien nach dem Halbfinalsieg der Deutschen entstanden sind, wurden ikonisch. Dass dürfte sicher auch damit zu tun haben, dass die Fußballbegeisterung der sonst so spröden Kanzlerin echt ist. Olaf Scholz ist damit bislang nicht allzu sehr aufgefallen. Immerhin hat er das Nationalteam der Frauen besucht.