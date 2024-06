Kolumne Berliner Republik Party-Diplomatie ist nicht zu unterschätzen

Der Sommer ist in der Hauptstadt auch die Zeit der Feste. Sommerpartys finden bei Verbänden, in Ministerien, in Redaktionen statt. Auch die Landesvertretungen der Bundesländer laden in Berlin traditionell in den Sommerwochen ein. Gastgeber sind quasi die jeweiligen Landesregierungen in ihren politischen Zusammensetzungen. Und - wie bei jedem Nachbarschaftsfest auch - ist dem Gastgeber jeweils sehr wichtig, welcher der geladenen Gäste auch erscheint. Das gilt auch für die Politik.