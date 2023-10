Berliner Republik Die Revolution im Blut

Peter Altmaier hat viel Zeit. Der frühere Kanzleramtsminister, Wirtschaftsminister und Merkel-Vertraute erzählte kürzlich, er reise viel und halte Vorträge. Bei der Konrad-Adenauer-Stiftung am Comer See etwa oder an Unis, immer mit vollen Hörsälen. Jetzt machte Altmaier einen Abstecher zur Holzindustrie. Er war Festredner beim Forum intelligentes Bauen. Der Saarländer merkte an: „Die Fertighausindustrie bietet den Menschen in diesem Land den Stoff zum Träumen.“ Soso, interessante Träume.