Berliner Republik Paraden und Trompeten

Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär, hatte drei Tage Schwerstarbeit vor sich. Wegen des Parteitags in Berlin. Zuvor forderte er dazu auf, doch die Laufschuhe mitzubringen. Am Dienstag wolle man sich um 7 Uhr morgens vor dem Tagungshotel in Neukölln reffen und dann eine Runde drehen. „Ist gut auch für die Gesundheit, wenn man den ganzen Tag da in diesen Sälen sitzt, dass wir dann da eine Runde laufen“, so Linnemann. Er selber joggt sowieso viel. Neulich erst durch die Merz-Doku.