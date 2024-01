Kolumne Berliner Republik Die Kunst des erfolgreichen Protests

Bei den „Klimaklebern“ fehlt die Symbolfigur. Bei den Bauernprotesten gibt es mit dem Präsidenten des Bauernverbands zwar theoretisch eine Symbolfigur. Praktisch jedoch kennt kaum jemand seinen Namen, dementsprechend wirkungslos dürfte er als Symbolfigur sein. Die Bauern können das kompensieren – und zwar mit ihrer Strategie. Nicht nur, dass sie mit ihren riesigen Treckern in die Städte fahren. Sondern auch, dass sie ab und an Gülle, Mist oder ähnlich Unschönes an den Protestorten hinterlassen und damit für Stunden etwa Zufahrten versperren.