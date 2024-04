Kolumne Berliner Republik Hühnerfüße, Mett und Generation Z

Lars Klingbeil, SPD-Chef, war jetzt deutsch-türkisch unterwegs. In Stuttgart traf er türkischstämmige Menschen zu einem wohl in der Türkei sehr beliebten Talkshow-Format, das des offenen Mikrofons. Auf die Frage, was anders gewesen sei, meinte Klingbeil: eigentlich gar nichts. Es seien die gleichen Themen gewesen, die überall die Menschen bewegen würden. 500 Zuhörer kamen – „um am Ende bestimmt 800 Selfies zu machen“, scherzte der Parteichef noch.