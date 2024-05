Kolumne Berliner Republik Europa am Kipp-Punkt

Hierzulande wird über die Viertagewoche diskutiert. Der Rest der Welt stellt sich dagegen die Frage, ob Europa früher als erwartet bereits jetzt den „demographic tipping point“ (so die „Financial Times“) erreicht hat – also den Punkt, ab dem die Bevölkerung der Europäischen Union unwiderruflich schrumpfen wird. Der „Economist“ bescheinigt dem Kontinent in einer Titelgeschichte den „baby bust“ – also den dramatischen Rückgang der Geburtenquote, den auch hohe Cash-Zahlungen an Eltern nicht aufhalten können.