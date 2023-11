Kolumne Berliner Republik Ein politisch heißer Herbst

Es ist schlagartig ein politisch besonders heißer Herbst im Berliner Regierungsviertel geworden, der allen noch einmal viel Kraft abverlangen wird. Denn was immer deutlicher wird: Sollte es bei der Schuldenbremse nicht zu einem neuen Kurs in der Ampel kommen mit der Möglichkeit, kurzfristig mehr Kredite aufzunehmen, könnte es das Ende der Ampel-Regierung bedeuten. Das allerdings will keine der beteiligten Parteien. Politisch besonders heikel ist zudem, dass auch die Union hinter vorgehaltener Hand über die Auswirkungen des selbst angestrebten Urteils flucht. Angenommen, die Union würde demnächst eine Bundesregierung anführen, müsste sie in ebenso desolater Haushaltslage die Industrietransformation schaffen, international verbindliche Klimaziele erreichen und sich um die Folgen der aktuellen Kriege kümmern.