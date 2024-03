Kolumne Berliner Republik Drei sind einer zu viel

Reinhard Brandl, CSU-Abgeordneter, stichelte bei der Digitaldebatte im Bundestag gekonnt gegen Digitalminister Volker Wissing von der FDP, der ja auch Verkehrsminister ist. „Sie sind heute 834 Tage als Digitalminister im Amt“, so Brandl. „Das Gesetz heute ist das erste, das Sie als Digitalminister vorgestellt haben.“ Ob das so stimmt, sei einmal dahingestellt. Der Christsoziale ergänzte: „Wenn Sie in dem Tempo weiterarbeiten, dann wird es auch Ihr letztes gewesen sein.“ Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU – weniger bei Wissing. Verständlich.