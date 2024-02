Berliner Republik Der Einstieg in die Politik

Bundesweit bekannt geworden sind Sie vorher mit drei Dingen. Zum einen ein zielsicher ausgewähltes Accessoire wie der Haarschnitt von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der gelbe Pullunder von Hans-Dietrich Genscher oder die Kinderzöpfe von Greta Thunberg. Zum anderen einen einprägsamen Slogan, der Sie und Ihre Ziele beschreibt. Und nein, so was wie „Scholzomat“ ist nicht das Richtige. Eher so in die Richtung „Yes, we can“ von Sie-wissen-schon-wem. Entscheidend aber ist die dritte Zutat, ich nenne sie nach einer weisen Bundesministerin a. D. „die Schallplatte“: Egal, was Sie gefragt werden, beenden Sie Ihre Antwort immer mit Ihrer zentralen Botschaft. Immer! Das hat schon 150 vor Christus bei Cato dem Älteren funktioniert, das wird auch bei Ihnen funktionieren. Viel Erfolg!