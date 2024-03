Kolumne Berliner Republik Bälle, Bäume und klare Worte

Hubertus Heil Der Bundes­arbeitsminister konnte sich bei der Vorstellung seines Rentenpakets eine Spitze gegen CDU-Chef Friedrich Merz nicht verkneifen. Er kenne auch persönlich Leute, so Heil, die im Alter noch arbeiten wollten. „Ich denke mal an den Oppositionsführer. Der wird im November 69 Jahre alt. Er will offensichtlich weiterarbeiten“, spottete Heil. „Und davon wird ihn niemand richtig abhalten können.“ Das „Schade“ verkniff sich der Minister lieber.



Fußball-EM Das Turnier naht. Im Kanzleramt gab man sich daher jetzt den Ball in die Hand, weil es nur noch 100 Tage bis zum Anpfiff gewesen sind. Im Kabinettssaal lagen die offiziellen Spielbälle der „Heim-EM“ aus. Es wurde zugegriffen, und angeblich sollen sich die Ministerinnen und Minister vor dem Saal die Bälle zugekickt haben. Das Runde muss halt ins Eckige. Und das gilt auch für die Ampel, die dringend mal wieder einen Treffer landen muss.



Boris Pistorius Der Verteidigungs­minister stand mächtig unter Druck. Die Taurus-Abhöraffäre in der Bundeswehr verlangte klare Worte. Das kann der Niedersachse ja. Am Ende seiner Pressekonferenz zum russischen Lauschangriff wurde Pistorius noch scherzhaft zugeraunt, ob er was zum überraschenden Sieg seines Heimatvereins VfL Osnabrück sagen wolle. Der Verein steckt im Tabellenkeller der Zweiten Liga, gewann aber gegen den HSV. Pistorius: „Das war mit Sicherheit das schönste Ereignis an diesem ­Wochenende.“



Bundestag Dort weihnachtet es schon. Die Verwaltung sucht Weihnachtsbäume, wie aus einer Ausschreibung hervorgeht. „Alle Weihnachtsbäume müssen über einen pyramidalen beziehungsweise kegelförmigen, rundum regelmäßigen, dicht gewachsenen Habitus verfügen“ – mit einer einzelnen Spitze. Das Weihnachtsgeschenk des Bundestages: Wer den Zuschlag erhält, darf bis 2028 die Bäume liefern.