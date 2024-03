Kolumne Berliner Republik Freude an der Arbeit im Alter

Für mich wäre ein echter Paradigmenwechsel, das demografische Geschenk eines längeren Lebens so zu nutzen, wie jeder und jede von uns das möchte. Der eine will so früh wie möglich in Rente gehen. Die andere aber will mit 55 einen neuen Beruf lernen und bis Anfang 70 arbeiten. Ersteres wird durch die "Rente mit 63" gefördert, Letzteres noch viel zu oft durch Vorschriften, Sozial- und Steuerabgaben verkompliziert – von Politikern, die sich nicht vorstellen können, dass Arbeit auch Freude machen kann.