Berliner Republik Augen(klappe) zu und durch

Das klingt sehr undemokratisch. Und das ist es auch. Bundeskanzler haben deshalb ihre Helfer, die sie dann zu den Journalisten und in die Öffentlichkeit schicken, um zu erklären, was der Bundeskanzler meint, wenn er... na ja, Sie wissen schon. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Schließlich gibt es noch die Variante, längere Interviews zu geben. Die enden meist in dem Vorwurf, der Regierende hätte nur die immer gleichen „Stanzen“ von sich gegeben. Siehe oben also.