Berliner Republik Leichtes Spiel für die Lauten

Ach, wie schön und friedlich war dieses lange und zwischendurch sogar ganz frühlingshafte Osterwochenende. In Berlin schien die Sonne, die Menschen strömten in die Parks und erfreuten sich an den blühenden Magnolien-Bäumen. Ein guter Anlass, um sich ein paar Gedanken zu machen zum Verhältnis zwischen Politikerinnen und Politikern mit ihren Wählern und Wählerinnen.