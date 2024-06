Berliner Republik Mensch Merz

Der 68 Jahre alte Jurist gesteht auch, dass er als Vater gerne mehr Zeit mit seinen Kindern verbracht hätte und beschreibt, wie nahe er seinen Enkeln heute steht. Interessant ist auch die Passage, in der es um sein schwieriges Verhältnis zur ehemaligen Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel geht. Merz berichtet, dass ihn gar nicht der Verzicht auf den Fraktionsvorsitz, zu dem Merkel ihn damals drängte, getroffen habe, sondern die Art und Weise, wie es ablief. „Wir haben in der Zeit nicht wirklich zusammen gearbeitet. Dafür nehme ich in der Rückschau mindestens genau so viel Verantwortung auf mich wie Angela Merkel auch dafür Verantwortung hatte.“ Es gebe auf dieser Welt einfach Menschen, „die passen nicht zusammen“. Heute würde man sich aber „freundschaftlich“ begegnen, wenn man sich in der Hauptstadt über den Weg laufe.