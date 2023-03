Internationaler Frauentag Wie der Bundestag weiblicher wird – das schlagen Politikerinnen vor

Für Nina Warken (CDU) sind mehrere Punkte wichtig, damit politisches Engagement für Frauen attraktiver wird: „Insgesamt braucht es einen guten Mix aus Quotenregelungen, einer gezielten Ansprache und vernünftigen Rahmenbedingungen, in denen auch Frauen sich gerne politisch einbringen. Denn an einem grundsätzlichen politischen Interesse oder der Bereitschaft, sich für die Gesellschaft zu engagieren, mangelt es bei Frauen wahrlich nicht. Das wird auch bei meinen unzähligen Gesprächen im Wahlkreis und in Berlin immer wieder deutlich.“

Die Ko-Vorsitzende der Wahlrechtskommission hält ein Paritätsgesetz, wie es etwa in Frankreich besteht, in Deutschland für verfassungsrechtlich schwierig. Sie sieht die Lösung deshalb unter anderem bei den Parteien. Viele hätten eine Quotenregelung schon in ihren Satzungen verankert. „Die Quote erscheint oft unliebsam, ist aber ein durchaus erfolgreicher Weg. Die damit verbundene gezielte Ansprache von Frauen und die sich so anpassenden Rahmenbedingungen steigern die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren“, so Warken.