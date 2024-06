Politiker nutzen Großereignisse Wenn Schlechtes durchflutscht

Aktuell dominiert der Streit der Koalitionäre um die fehlenden Milliarden im Bundeshaushalt für das kommende Jahr die politische Debatte in Berlin. Am 3. Juli will Finanzminister Christian Lindner seinen Haushaltsentwurf im Kabinett vorlegen. Dann fiebert das Land den Viertelfinals entgegen. Sind die Deutschen noch im Spiel, könnte das die Arbeit der Ampelkoalition um einiges leichter machen. Selbst der ständige Streit unter ihnen würde dann zumindest für ein paar Tage niemanden mehr interessieren.