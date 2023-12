Berliner Republik Der Nikolaus und die Herren Habeck, Lindner und Scholz

Gäbe es im Bundeskanzleramt in Berlin auch Nikolaus-Stiefel, müssten sie dieses Jahr riesengroß sein. Statt mit Schokolade sollten sie mit Euro gefüllt sein angesichts der Mega-Krise in der Ampelkoalition. Das zumindest dürfte sich der eine oder andere Minister wünschen, der an diesem Mittwoch am Nikolaustag zur Kabinettssitzung kommt.