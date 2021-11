Krankenhaus-Serien in der Pandemie : Von der Realität überholt

Szene von der Corona-Intensivstation der Berliner Charité im März. Foto: dpa/Carl Gierstorfer

Meinung Berlin TV-Serien aus Krankenhäusern wie „New Amsterdam“ waren lange bloß eine schöne Sofa-Erholung. Dann kam die Pandemie in immer neuen Wellen. Die Realität ist weiter als die Fiktion.

Krankenhausalltag in Zeiten der Pandemie: Ärzte, gehüllt in Kittel, Maske und Plastikschutz. Intensivbetten mit Atemgeräten, Schläuche. Patienten in Krankenhaushemden, angeschwollene Gliedmaßen, weinende Pfleger, Leichensäcke. Absage aller anderen Operationen. Kerzen und Fotos am Klinikeingang zur Erinnerung an Verstorbene. Ein Gegner, der unsichtbar und stärker ist. Bilder der Apokalypse.

Zu sehen gerade unter anderem in der dritten Staffel der US-Krankenhausserie „New Amsterdam“, die den fiktionalen Alltag eines New Yorker Krankenhauses darstellt. Die Story zeichnet das Leben und Arbeiten von Ärzten nach: Zu Beginn der Pandemie, während des Höhepunkts mit vielen, vielen Toten in New York City. Und schließlich die sozialen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie, die sich in einem Krankenhaus ergeben.

Überwunden und Haken dran, dachte man im Sommer. Und schaute sich die Serien als Relikt einer zum Glück vergangenen Zeit an. Lachte über die gezeigte Erleichterung, als die erste Impfung im erdachten Krankenhaus als Erlösung gefeiert wird – als es aber Konflikte gibt, weil noch nicht genug Impfstoff für alle da ist. Doch ganz allmählich begleitet man die Schauspieler in ihren Rollen wieder beim alltäglichen Lieben und Leben. Der Albtraum ist vorbei.

Leider nicht. Die Realität ist weiter als die Fiktion. Nur dass man diesmal die Leichensäcke eher in Deutschland als in New York City sehen kann. Meldungen, dass die Berliner Charité sämtliche „nicht notwendigen“ Operationen absagt. Man fragt sich, welcher Drehbuchautor sich diesen Quatsch denn ausgedacht hat. Schließlich gibt es ja den rettenden Impfstoff.

Übrigens, in letzter Zeit mal die letzte Staffel der US-Politikserie „Homeland“ geschaut? Da geht es verkürzt darum, dass die Hauptdarstellerin es in letzter Sekunde schafft, den Abzug der Amerikaner aus Afghanistan zu verhindern. Alles klar, oder?

