Debatte um Video der Verteidigungsministerin Schlechtes Omen für Christine Lambrecht

Hört man sich im Ministerium um, so ist die Kritik an der Ministerin auch nach einem Jahr im Amt ziemlich unverhohlen. Sie habe zu wenige Kontakte im Haus, verlasse sich auf die falschen Leute und wirke noch immer, als fremdle sie mit dem Themengebiet. Dass die Opposition Kanzler Olaf Scholz (SPD) nun nahelegt, Lambrecht zu entlassen, ist wohlfeil und wird diesen kaum beeindrucken. Aber der Kanzler muss sich schon fragen lassen, ob die Bilanz des ersten Jahre so ist, dass er Lambrecht für die beste Besetzung an der Spitze eines Ministeriums hält, welches eine Schlüsselposition für die Sicherheit des Landes in einer der größten militärischen Krisen hat. Wenn das nicht der Fall ist, muss er Konsequenzen ziehen. Bald und nachhaltig. Da ist ein solcher Auftritt ein Puzzleteil von vielen.