Kolumne Berliner Republik Warum Drogenerfahrungen von Politikern nerven

Einer, der vor Jahren noch intensiv vor dem Cannabis-Konsum warnte, ist der Bundesgesundheitsminister, dessen Haus die teilweise Freigabe nun federführend übernommen hat. Karl Lauterbach betont in Interviews, dass er trotz der Legalisierung „kein Konsument“ werden will. Er habe das Hanfprodukt allerdings mal ausprobiert, „das war ein Probekonsum, um mal zu schauen, wie das so wirkt bei einem.“ Will man das eigentlich alles wirklich so genau wissen?