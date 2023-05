Sommerpause des Bundestages naht Der Countdown für neue Gesetze läuft

Am 7. Juli ist offiziell Schluss, dann ist der letzte Sitzungstag des Bundestags vor der Sommerpause. Nicht nur Parlamentarier haben diesen Freitag fett im Kalender markiert. Jeder, der in der Berliner Republik aktiv ist, kennt das Datum. Was bis dahin nicht an Gesetzen verabschiedet ist, hat es meistens schwer. Denn in der langen zweimonatigen Sommerpause ist genug Zeit, unliebsame Gesetze kaputtzureden.