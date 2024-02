Berliner Republik Auf Gedeih und Verderb

Und zumindest bei der Linken ist man nicht glücklich mit den bislang bekanntgewordenen Plänen der Ampel-Fraktionen. So ist im Gespräch, die Zahl der Kleinen Anfragen zu deckeln und das Recht Anträge für Aktuelle Stunden zu stellen auf zwei pro Jahr zu beschränken. Bartsch wehrt sich, nennt Anfragen eines der wirksamsten Mittel der Oppositionsarbeit. Damit können Abgeordnete offizielle Auskünfte der Bundesregierung anfordern. Linke haben in dieser Legislatur seit Ende 2021 bis Ende Dezember 2023 nach Bartschs Angaben 966 Kleine Anfragen gestellt. Die Linke erfragt zum Beispiel regelmäßig Daten zur Entwicklung der Renten und Löhne in Ost und West, zu Rechtsextremismus oder Rüstungsexporten.