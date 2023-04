Inflationsprämie Brutto gleich netto

Am kommenden Wochenende entscheidet sich, ob Deutschland in den nächsten Wochen stillsteht. Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst wird dann entweder beendet – oder er eskaliert in einen unbefristeten Streik bei den Müllmännern, in den Kitas oder auf den Flughäfen. Die Gewerkschaften und die öffentlichen Arbeitgeber müssen dann sagen, ob sie den Vorschlag der Schlichter annehmen. Wenn sie das tun, dürfte ein entscheidender Faktor die Inflationsausgleichsprämie aus dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung sein.