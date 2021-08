Bundestagswahl 2021 : Warum ein TV-Dreikampf diesmal nötig ist

Baerbock, Laschet, Scholz – auf ein TV-Triell der Kandidaten warten die Deutschen noch. Foto: dpa/Oliver Ziebe

Meinung Berlin In wenigen Tagen kann in Deutschland per Briefwahl über den nächsten Bundestag abgestimmt werden. Der Countdown läuft also. Dem Wahlkampf ist davon leider nach wie vor nichts anzumerken. Schaffen die beiden TV-Trielle Abhilfe?