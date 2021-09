Wahlmarathon in Berlin : Fünf Stimmen und ein Volksentscheid

Wahlplakate aller Art im Berliner Viertel Prenzlauer Berg. Foto: dpa/Annette Riedl

Meinung Berlin In Berlin findet am kommenden Sonntag ein richtiger Wahlmarathon statt. Jeder wahlberechtigte hat fünf Stimmen und darf noch über einen Volksentscheid befinden. Das führt zu interessanten Situationen im Super- und Wochenmarkt sowie an der Haustür.