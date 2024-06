Berliner Republik Lautes Gackern und 100 Reden

Sahra Wagenknecht und die Abgeordneten ihres BSW fehlten nicht nur bei der Rede des ukrainischen Präsidenten im Bundestag. Als es im Parlament etwa um Abstimmungen zum Digitalgesetz und zur Berufsbildung ging, meinte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas mehrfach: „BSW nicht anwesend.“ Na so was! Aus den anderen Fraktionen wurde ja schon mehrfach gelästert, dass vor allem Wagenknecht in den Monaten vor der Parteigründung meist nicht im Parlament war. Oder lag es diesmal daran, dass Freitag gewesen ist?