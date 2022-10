Berliner Republik : Frostige Zeiten, fehlende Tassen

Blick in den Plenarsaal des Deutschen Bundestags. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Vier kleine, aber feine Geschichten vom Rande des hektischen Politbetriebs über Robert Habeck, Frank-Walter Steinmeier, Julian Pahlke und die Tassen im Bundestag.

Robert Habeck hat seinen Humor noch nicht verloren. Wie jetzt im TV-Interview. Da meinte Moderator Ingo Zamperoni, es brauche eine Regierung, die an einem Strang ziehe. Stattdessen streite man sich um die AKW-Laufzeiten, „und das Hickhack geht ja immer noch weiter“. Habeck: „Ja. Was ist die Frage?“ Zamperoni: „Wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack?“ Habeck: „Selbstverständlich.“ Zamperoni: „Und was machen Sie, um das zu tun?“ Habeck: „Reden.“ Loriot lässt grüßen.