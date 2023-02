Berliner Republik Keine Zeit für Tischtennis

Christian Lindner ist gern gesehen. Vor allem, wenn der Finanzminister sparsam ist. Lindner war kürzlich auf Einladung seines Amtskollegen in Wien zur Eröffnung des Opernballs. Er sagte, er faste und trinke keinen Alkohol. „Ich bin also der günstigste Gast“, scherzte Lindner. Ein paar Tage später hatte der Minister noch einen Tipp für seine Ampel-Kollegen parat. Falls noch jemand in der Fastenzeit auf was verzichten wolle: „Tägliche Forderungen nach Steuererhöhungen, die kann man getrost weglassen.“