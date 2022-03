Kolumne Berliner Republik : Der Bundesrat bleibt die Bastion der Union

Meinung Die wichtige Länderkammer war selten so umkämpft. Allerdings bringt auch der beeindruckende Sieg der SPD im Saarland keine grundlegende Änderung der Verhältnisse. Für Scholz ist das ein Problem.

Bei der Wiederwahl Frank-Walter Steinmeiers zum Bundespräsidenten im Februar posierte das neue Quartett starker SPD-Frauen schon einmal gemeinsam vor dem Reichstag. Die Regierungschefinnen Malu Dreyer , Manuela Schwesig und Franziska Giffey strahlten in die Kamera und nahmen die damals noch wahlkämpfende Anke Rehlinger in ihre Mitte.

Doch für den Machtwechsel im Bundesrat reicht der beeindruckende Sieg Rehlingers im Saarland nicht. Drei Stimmen kann die A-Seite, also die Gruppe der SPD-regierten Länder, nun zusätzlich für sich verbuchen. Die B-Seite der Unionsländer zusammen mit dem von den Grünen angeführten Baden-Württemberg hält weiterhin eine breite Mehrheit der Stimmen in der wichtigen Länderkammer. Sie ist im Superwahljahr mit drei weiteren Landtagswahlen eine umkämpfte Bastion konservativer Oppositionsarbeit.

Die CDU wird mit den Entscheidungen in Schleswig-Holstein und NRW alles daran setzen, keine weiteren Stimmen zu verlieren oder bestenfalls mit der Wahl in Niedersachsen welche dazu zu gewinnen. Denn nur im Bundesrat kann CDU-Chef Friedrich Merz auf wirksame Vetos gegen die von SPD-Kanzler Olaf Scholz angeführte Ampel-Regierung setzen. Regiert die SPD künftig allein im Saarland, ist die Union noch in neun von 16 Ländern Teil der Regierung. Das genügt, um wichtige Ampel-Vorhaben zu blockieren. Und selbst wenn alle drei weiteren Landtagswahlen entgegen aller Wahrscheinlichkeiten zugunsten der Ampel-Parteien ausgehen sollten und künftig von ihnen regiert würden, gäbe es noch keine Bundesratsmehrheit für sie. Scholz muss also auch weiterhin mit Gegenwind aus dem Bundesrat rechnen.