Berliner Notizen Wo Misthaufen qualmen

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, mag es flott. In den Katakomben des Bundestags sieht man sie schon mal mit dem Tretroller von Sitzung zu Sitzung flitzen. Nun ging für die FDP-Politikerin ein Traum in Erfüllung: Sie konnte in voller Flieger-Montur in einem Eurofighter mitfliegen, nachdem sie die nötigen Medizinchecks bestanden hatte. Strack-Zimmermann meinte danach begeistert: „Top-Gun-Feeling pur.“