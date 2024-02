Kolumne Berliner Republik Von Stars, Bären und einem kleinen Schreck

Um kurz nach elf Uhr abends geht auf einmal der Alarm an. Und nicht nur Schauspieler wie Lars Eidinger, Maria Furtwängler, Veronica Ferres oder Moderatorin Sandra Maischberger schauen sich erschrocken an. Man möge das Gebäude sofort verlassen, mahnt eine automatisierte Stimme die Gäste in der NRW-Landesvertretung in der Mitte Berlins. Und so strömen mehrere hundert Gäste am Sonntagabend hinaus in den Berliner Regen, ihre Jacken lassen sie an der Garderobe. Ein ungemütlicher Ausklang eines festlichen NRW-Berlinale-Abends in der Hauptstadt. Die herbeieilenden 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten jedoch kurze Zeit später Entwarnung geben. Es hatte sich um einen Fehlalarm gehandelt.